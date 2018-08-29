Пекин, 29 августа, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Китайский авианосец и эскадренный миноносец готовы провести первые испытания. Это вызвало предположение, что Китай наращивает военную мощь, сообщает Sindonews.

Sohu.com Спуск на воду китайского авианосца «Шаньдун»

Издание отмечает, что передовой китайский эскадренный миноносец типа 055 отплыл с завода в Шанхае, в то время как Китай провел очередное испытание авианосца типа 001А в понедельник, 27 августа.

В центре внимания мировой общественности второе испытание системы движения корабля.

«Миноносец типа 055 весит 10 000 тонн и считается самым крупным и самым совершенным боевым кораблем в Азии. Корабль оснащен радарами X-диапазона и 112 стартовыми ячейками, подготовленными для стрельбы ракетами типа «воздух-воздух», — сообщает издание.

По словам китайских военных экспертов, авианосец типа 001A и миноносец типа 055 встанут на вооружение Китая уже в 2019 году, расширяя боевые возможности страны.