Вашингтон, 29 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший понесет на церемонии прощания в Вашингтоне гроб с телом сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа в США. Такова воля покойного, планировавшего при жизни свои похороны. Об этом сообщает Politico.

Похороны. США

По данным издания, послание от Маккейна с соответствующим предложением Кара-Мурза-младший получил еще в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в США после продолжительной болезни скончался сенатор США Джон Маккейн. Экс-чиновник будет похоронен 2 сентября в штате Мэриленд.

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