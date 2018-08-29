Псков, 29 августа, 2018, 10:07 — ИА Регнум. На выборах губернатора Псковской области 9 сентября 2018 года будет организовано межрегиональное молодёжное наблюдение. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, аналогов ему ещё не было.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Процесс организует Российский фонд свободных выборов. По словам его директора Максима Лескова, в команду молодёжных наблюдателей, которую привезёт фонд в Псковскую область, вошли представители из 14 регионов России.

«Наше наблюдение имеет не только практические цели участия в избирательном процессе, мы имеем в виду ещё такие аспекты, как формирование социальных лифтов для нашей молодежи, содействие в её патриотическом воспитании, культурном образовании», — пояснил Максим Лесков.

По его мнению, наблюдение на выборах — это университет гражданского мужества, гражданской зрелости и школа участия в делах государства.

«Мы хотим, чтобы молодёжь участвовала в выборах, путешествовала по стране, общалась со своими сверстниками, чтобы рос культурный обмен, формировались дружеские отношения между ребятами из разных регионов. Самое главное, чтобы они понимали, что богатство нашей родины зависит от человеческих результатов, которые мы сообща должны приложить», — заявил Лесков.

Он отметил, что при Общественной палате Псковской области будет сформирован центр общественного мониторинга.

Представитель ЦИК РФ Ольга Ягодина назвала Псковскую область «плацдармом», где можно воплотить идею молодёжного наблюдения. По её словам, это работа проводится комплексно, при участии Центризбиркома.

Напомним, некоммерческая организация «Российский фонд свободных выборов» (РФСВ) образована 19 июля 2001 года. Фонд участвовал во всех федеральных и многих региональных избирательных кампаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года завершатся 26 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора. На должность губернатора региона зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).