Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Врач-психотерапевт задержан в Петербурге по заявлению женщины, которая обвинила его в сексуальном насилии над своим сыном, 2008 года рождения. События, которые могут быть инкриминированы врачу, якобы произошли в 2015—2016 годах.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил высматривает жертву

Как сообщает 29 августа агентство «Оперативное прикрытие», 52-летний врач-психотерапевт одной из поликлиник Приморского района Петербурга был задержан в центре города, где он арендовал кабинет для частной медицинской практики.

Задержанный подозревается в том, что он несколько раз совершал в отношении мальчика, являвшегося его пациентом, насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Пока врач задержан на двое суток: меру пресечения ему изберет суд.

По месту работы и жительства медика проведены обыски, изъяты средства связи, ноутбуки и носители информации, а также предметы со следами биологических материалов. Расследование продолжается.