Сана, 29 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Военные Йемена, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, осудили хуситов, с которыми ведут войну, за то, что они не допускают гуманитарную помощь в портовый город Ходейда, за который ведется борьба, сообщает 29 августа Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По словам военных представителей, действия хуситов являются террористическими и нарушают международное и гуманитарное право.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт на стороне свергнутого президента вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

Действия интервентов не редко приводили к массовой гибели мирных граждан и квалифицировались ООН как военные преступления.