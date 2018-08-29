Вашингтон, 29 августа, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Ко взлому почтового сервера бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон причастен Китай, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Письма Хиллари Клинтон, во многих из которых есть секретная информация, были взломаны Китаем», — заявил Трамп.

Американский лидер также потребовал от ФБР и минюста страны расследовать данный инцидент, иначе их «авторитет будет утрачен навсегда».

Как сообщало ИА REGNUM, во время президентской кампании 2016 года в США, после того как достоянием общественности стала переписка членов Национального комитета Демократической партии США, бросившая тень на кандидата-демократа Хиллари Клинтон, в этом обвинили Россию.

Отметим, в середине августа основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что электронная переписка Демпартии Соединенных Штатов была предоставлена организации не Россией, о чем имеются доказательства.

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