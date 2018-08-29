Чебоксары, 29 августа, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Чувашии стали значительно реже выносить оправдательные приговоры. Если в 2013 году были оправданы 32 человека, то с начала 2018 года вступили в законную силу четыре оправдательных приговора, ещё восемь были отменены по представлениям прокуроров. Каждый оправдательный приговор — это «минус работе и органов следствия, и государственным обвинителям», это становится предметом разбирательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на брифинге в прокуратуре Чувашии.

Оноре Домье. Защитник

По данным надзорного ведомства, в январе — июле 2018 года судами республики рассмотрено 3562 уголовных дела с участием прокуроров, из них с вынесением приговоров — 2935 дел (или 82,4%). Почти 70% уголовных дел рассмотрены в особом порядке, то есть обвиняемые признали свою вину. Обжалуются 20% решений судов первой инстанции.

«Большинство ошибок, допускаемых при рассмотрении уголовных дел в судах первой инстанции, устраняется в апелляционном порядке по инициативе прокуроров. За семь месяцев в судах апелляционной инстанции из общего количества дел, пересмотренных в отношении 132 лиц, по представлениям прокуроров пересмотрены судебные постановления в отношении 117 лиц, эффективность апелляционного обжалования составил 88,6%», — говорит первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов.

Кроме того, по его словам, за семь месяцев по инициативе прокуратуры удовлетворено почти 94% апелляционных представлений, то есть в отношении 217 подсудимых лиц из 243.

Также отменено восемь оправдательных приговоров в отношении девяти лиц, из них семь дел направлено на новое судебное рассмотрение, по одному проводится дополнительное расследование. Напомним, наибольший резонанс вызвал оправдательный приговор в отношении бывшего первого замминистра образования Чувашии по делу о закупке блокираторов сотовой связи («глушилок») для использования на ЕГЭ. Следствие оценило ущерб в 8,7 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура обжаловала оправдательный приговор в апелляционном порядке, ссылаясь «на наличие в материалах уголовного дела доказательств причастности» к преступлениям. В надзорном ведомстве считают, что экс-замминистра «путем уговоров и дачи указаний подстрекала» руководителя центра новых образовательных технологий «к организации незаконной закупки оборудования». 14 августа верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе судей.

Читайте также:Оправдательный приговор бывшему замминистра образования Чувашии отменён

В надзорном ведомстве подчёркивают, что число оправдательных приговоров снижается. Так, за семь месяцев вступили в законную силу четыре оправдательных приговора в отношении четырёх лиц — на два приговора готовятся кассационные представления.

«Хотя изначально по двум делам были обвинительные приговоры. К уголовной ответственности за превышение должностных полномочий были привлечены главы сельских поселений. Были обвинительные приговоры, в апелляционном порядке они были оставлены в силе, в кассационном порядке суд не нашёл оснований для пересмотра. Только Верховный суд России дал рекомендацию верховному суду Чувашии возможность пересмотреть судебное решение с целью установления ряда обстоятельств. При повторном рассмотрении вновь были вынесены обвинительные приговоры, но после вмешательства президиума верховного суда Чувашской Республики судебные решения были отменены с последующим прекращением уголовного преследования», — пояснил начальник уголовно-судебного управления региональной прокуратуры Юрий Юркин.

Александр Евграфов объясняет небольшое число оправдательных приговоров качественной работой совместно с другими правоохранительными структурами на этапе следствия:

«Если прокурор видит, что состава преступления нет, зачем он будет на стадии утвердительного заключения направлять дело в суд?»

В надзорном ведомстве также обратили внимание на то, что ещё 5−6 лет назад было «большое количество» оправдательных приговоров. Так, в 2013 году оправданы 32 лица.

«Потом пошло снижение — были оправданы 25 человек, затем 18,17. Последние годы — не более пяти лиц. Для нас каждый оправдательный приговор, скажем так, — негатив, касающийся работы органов следствия… Каждое оправдательное решение — это минус работе и органам следствия, и соответственно нам, гособвинителям. Хотя есть судебные решения, где мы действительно соглашаемся с приговором, не обжалуем, а порой просим смягчит наказание или изменить квалификацию», — сказал Юрий Юркин.

«Накануне был на президиуме верховного суда, где просил смягчить наказание. Потому что суд первой инстанции не учёл, что судимость у человека, который совершил три мелкие кражи из магазина, погашена. Свою вину он признал, но в итоге ему дали реальное лишение свободы», — привёл пример Александр Евграфов.

Напомним, одно из громких дел, когда прокуратура просила смягчить наказание, касалось дела Героя России Евгения Борисова, который был осуждён за незаконную организацию игорного бизнеса и которого суд лишил звания. Как сообщало ИА REGNUM, тогда надзорное ведомство вступилось за Борисова, требуя вернуть ему звание. Была подана кассационная жалоба, в августе 2017 года президиум верховного суда Чувашии вернул звание.

Читайте также: Осуждённому в Чувашии Герою России вернули звание