Владивосток, 29 августа, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Приморье отходит от разрушительной стихии — уже наблюдается спад воды в домах, на полях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM приморские спасатели. При этом дожди стали менее интенсивными, но всё ещё идут.

Леон Комер. Потоп. Около 1911

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Остаются подтопленными семь населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, где введен режин ЧС регионального значения: в Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Октябрьском муниципальных районах. Ушла вода из Черниговки.

«В пункте временного размещения пока ещё находится 21 человек, из них трое детей. Вся необходимая помощь и психологическая поддержка оказывается, обеспечены трехразовым горячим питанием и чистой водой. Имеются средства гигиены, предметы первой необходимости и медикаменты. Врач дежурит круглосуточно. Пять пунктов временного размещения подготовлено дополнительно. Их вместимость — 435 человек. 14 пожарных насосных станций продолжают работу по откачке воды в Уссурийском городском округе», — пояснили в МЧС.

В ближайшие сутки на большинстве рек ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка, сохранится подтопление пойм.

Адресную помощь оказали в 397 случаях, организован подвоз 790 кг продуктов, установили временные укрепительные сооружения, протяжённостью 45 метров. Силами РСЧС восстановлено 8,7 км поврежденного дорожного полотна, отсыпано грунтом 706 метров дорожного и мостового полотна, очищено 13 км автомобильных дорог, подвезено 304 тыс. литров питьевой воды, откачано 44 818 кубических метров воды с подтопленных территорий, вывезено свыше 90 кубических метров мусора.

Специальная комиссия продолжает оценивать масштаб ущерба в муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько циклонов, накрывших Приморье с 23 августа принесли много разрушений. При этом, по прогнозу синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся до конца августа.