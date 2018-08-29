Калуга, 29 августа, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В Калужской области игнорируют проблему загрязнения реки Шани — левого притока знаменитой Угры. Много лет неочищенные стоки в реку сбрасывают предприятия Дзержинского района, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Река Шаня страдает от неочищенных сточных вод.

По данным экологического ведомства, в регионе практически не работают очистные сооружения поселка Полотняный Завод, эксплуатация которых входит в полномочия ГП «Калугаоблводоканал», а реконструкцией и строительством новых объектов коммунального хозяйства должны заниматься органы местного самоуправления.

Отметим, река Шаня подлежит федеральному экологическому надзору, так как протекает по Смоленской, Калужской и Московской областям. Но в связи с тем, что для решения проблемы необходимо взаимодействие органов власти всех уровней и предприятий, министерство природных ресурсов и экологии области выступило координатором работы по снижению антропогенной нагрузки на реку.

На данный момент установлены все предприятия-нарушители, администрацией поселка Полотняный Завод разработан проект строительства новых очистных сооружений. В кратчайшие сроки «Калугаоблводоканал» обещает подготовить информацию о средствах, необходимых для реконструкции объектов в поселках Товарково-1, Пятовский и деревне Жилетово. Также в министерстве не исключают возможности привлечения инвесторов для реализации планов в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ведется сброс неочищенных сточных вод в малые реки Вертинка, Грязна и Шаня. Лабораторный анализ вод Вертинки, Грязны и Шани показал превышение предельно допустимых для водоёмов рыбохозяйственного назначения концентраций азота, органических соединений, нитритов, сульфатов, нефтепродуктов, железа и других веществ. Содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах губит биологические ресурсы калужских водоёмов.

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