Сеул, 29 августа, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи не ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно возобновления военных учений, сообщает 29 августа Anadolu.

Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

Очередные маневры между двумя союзными странами должны были состояться летом, однако президент США Дональд Трамп их внезапно приостановил, надеясь достигнуть соглашение с КНДР о денуклеаризации полуострова.

Напомним, с начала 2018 года в отношениях между США и Северной Кореей был достигнут значительный прорыв. Стороны отказались от конфронтационной риторики и перешли к переговорам. Впервые в истории состоялся саммит между лидерами двух стран.