Лондон, 29 августа, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре близок к подписанию контракта с клубом из Лондона. Об этом написал на своей странице в Twitter агент игрока Дмитрий Селюк.

Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж.Владимир Дахно. 1970. СССР Футбол

«Яя Туре прошёл медосмотр в Лондоне. Он близок к подписанию нового контракта, — написал Селюк.

В какой именно клуб перейдёт Туре, не уточняется. Однако Селюк написал, что это точно не «Вест Хэм» и не «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что Туре заявил о своём желании играть в «Марселе». Но в клубе не были уверены в целесообразности приглашения игрока.

Напомним, Туре выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. До этого он играл в «Барселоне» с 2008 по 2010 год.