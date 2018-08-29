Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заявил об «идиотских реформах образования» как одной из причин молодежной преступности, одним из проявлений которой стали дерзкие нападения на отдыхающих в парке людей в центре Санкт-Петербурга, жестокие избиения прохожих.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия «Обратитесь в хамство — гвоздя не выдумаете!»

Толстой подчеркнул, что случившееся нельзя считать обычной хулиганской выходкой «отморозков»: такие инциденты не являются случайностью.

«Это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования», — уверен парламентарий.

Он заявил о том, что российские школы лишены воспитательной функции, низведены до уровня «сферы обслуживания», а педагоги — до уровня кассиров фаст-фуда.

«Школа не дает понимания о том, что такое «хорошо», а что такое «плохо», не учит выстраивать причинно-следственные связи, она учит ставить галочки в нужные клеточки. И эту пустоту заняли такие субкультуры, как АУЕ», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Он считает большой ошибкой то, что опасность возникшей в восточных регионах страны уголовной субкультуры АУЕ была недооценена.

«Ей не уделили должного внимания, а учителям говорили: «Это ваши проблемы». Но это проблемы не отдельных педагогов, это проблема самой системы образования и вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего», — уверен Петр Толстой.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Санкт-Петербурга банда подростков избила отдыхающих

Напомним, по данным следствия, вечером 24 августа в Таврическом саду в центре Петербурга группа молодых людей беспричинно жестоко избила двух местных жителей, один из которых — учитель математики. Потерпевшие были госпитализированы в больницу с переломами челюсти, носа и другими травмами.

Проверяются сообщения и о других нападениях этой группы. Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Их расследует Следственный комитет РФ.