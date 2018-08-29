Пекин, 29 августа, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Китайские власти предупредили о возможном развитии эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) на территории страны. Об этом говорится в заявлении министерства сельского хозяйства КНР.

Чума свиней

В ведомстве отметили, что главными задачами властей остаются предотвращение и контроль за распространением опасной инфекции. Также в министерстве призвали готовиться к долгой борьбе с АЧС, поскольку ни прошедших испытания вакцин, ни методов лечения данной инфекции не существует.

Ранее сообщалось, что вспышки АЧС за последний месяц были зафиксированы в четырех провинциях Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа гендиректор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный заявил, что как в Калининградской области, так и в приграничных странах, из-за вируса АЧС следует объявить чрезвычайную ситуацию (ЧС).

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