Тегеран, 29 августа, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Ирана арестовали десятки шпионов, работающих в государственных органах, сообщает 29 августа Reuters.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

Подробности задержаний не приводятся, однако известно, что некоторые арестованные имели двойное гражданство. Ранее уже сообщалось, что за последние годы в Иране возросло количество арестов людей с двойным гражданством, большинство задерживаются по обвинению в шпионаже.

Напомним, шпионские скандалы обострились в связи со значительным охлаждением в отношениях между Ираном и США. В мае 2018 года Вашингтон расторг ядерную сделку с Тегераном, что стало причиной дальнейшего введения санкций против исламской республики.