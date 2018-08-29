Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 29 августа, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Ураган «Мария», обрушившийся в сентябре 2017 года на Пуэрто-Рико, стал причиной гибели почти 3 тыс. человек. Об этом, как передает NBC, сообщил губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, ссылаясь на исследования Университета Джорджа Вашингтона.

tpsdave Ураган

«Мы (власти Пуэрто-Рико) возьмем цифру 2975 в качестве официального числа погибших», — сказал Росселло.

Отметим, что предыдущее официальное число погибших от урагана составляло 64 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 г. ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Стихия разрушила тысячи домов и объектов инфраструктуры.

Ущерб от урагана составил десятки миллиардов долларов.

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