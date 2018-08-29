Буэнос-Айрес, 29 августа, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В ходе обысков, которые правоохранительные органы Аргентины вели в одном из домов экс-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер были нарушены ее права. Об этом сама Киршнер написала в Twitter.

Kremlin.ru Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

«Только что выяснилось, что судья Бонадио постановил конфисковать в числе прочих предметов президентские орденские ленты и жезлы. Беспредельное нарушение прав и гарантий», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1034500698757640192

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Как сообщало ИА REGNUM, адвокат экс-президента Аргентины Карлос Беральди заявил, что после обыска в домах Киршнер двое ее родственников отравились неизвестным веществом. Ранее сообщалось, что обыски начались в рамках расследования дела о коррупции.

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