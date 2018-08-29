Ереван, 29 августа, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении ввела временные ограничения на ввоз свинины из ряда регионов России, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Василий Григорьевич Перов. Сцена у железной дороги. 1868

Отмечается, что ограничения вступили в силу 28 августа, это связано с обострением африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа. Так, временно прекращен импорт в страну свинины, птицы и яиц.

Напомним, африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но крайне опасна для животных: вирус распространяется очень быстро, смертность может достигать от 50 до 100%. Животные, которые выживают, становятся пожизненными вирусоносителями.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор усилит контроль за прибывающими в Россию из Китая транспортными средствами с животноводческим грузом после выявления АЧС в КНР.

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