Челябинск, 29 августа, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Преобразования в пенсионной системе России нужны, это необходимо делать, но есть надежда, что сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Владимирович Путин либо смягчит повышение пенсионного возраста, либо отложит проведение пенсионной реформы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Владислав Уланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, предлагаемый вариант повышения пенсионного возраста (на восемь для женщин и пять лет для мужчин) — это всё-таки слишком жёсткие меры, особенно для людей, проживающих в сельской местности. Это достаточно тяжелая реформа для населения. Хочется надеяться, что президент предложит смягчить условия проведения реформы.

«Понятно, что средства для бюджета Пенсионного фонда РФ необходимо где-то брать, чтобы обеспечить пенсионеров достойной пенсией, улучшить качество их жизни, но не стоит применять столь жёсткие меры. Шаги по изменению в пенсионном законодательстве надо делать, но более плавно и, самое главное, безболезненно для людей», — высказал свое мнение Уланов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»