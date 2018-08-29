Рим, 29 августа, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Десятки нелегальных мигрантов вышли на акции протеста, выступая против выселения из специализированных лагерей, где они ожидали получения права на въезд в Италию, сообщает 29 августа Al Jazeera.

Mstyslav Chernov Лагерь беженцев

Власти страны объявили о своем решении выселить из четырех лагерей для беженцев порядка 100 человек по причине несоблюдения ими комендантского часа: мигранты отсутствовали на своих местах во время проверки.

Напомним, за последние годы миграционная политика ЕС значительно ужесточилось, особенно в странах, где на выборах получили влияние правые политические силы, в том числе в Италии.