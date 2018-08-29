Нейпьидо, 29 августа, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Мьянма опровергла доклад ООН о «преступлениях» своей армии против мусульманского населения рохинджа, сообщает Europe1.

Paul Vrieze (VOA) Армия Мьянмы

Представитель бирманского правительства заявил, что миссия ООН не была допущена в Мьянму.

Мьянма несогласна с выводами следователей ООН, которые обвинили армию в «геноциде», «преступлениях против человечности» и «военных преступлениях» против мусульман штата Ракхайн в Мьянме.

В 2017 году более 700 тыс. мусульман рохинджа бежали в Бангладеш после наступления бирманской армии, начатого в ответ на нападения пограничных войск со стороны повстанцев штата Ракхайн. Эти репрессии были описаны ООН как «этническая чистка», обвинение, отклоненное бирманскими властями.

«Мы не допустили миссию ООН по установлению фактов в Мьянму, поэтому мы не принимаем никаких из заключений», — заявил представитель бирманского правительства, пресс-секретарь главы Мьянмы Зау Хтай. Он подчеркнул необходимость создания «независимой комиссии по расследованию».

Зау Хтай также выступил против решения Facebook заблокировать аккаунты военных Мьянмы, включая личную страницу главнокомандующего армией генерала Мин Аунг Хлайна. «Решение американской соцсети подрывает усилия бирманского правительства по содействию «национальному примирению», — подчеркнул он.

Напомним, миссия ООН подготовила список из старших офицеров, включая начальника бирманской армии, подозреваемых в совершении преступлений.