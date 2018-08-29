Абакан, 29 августа, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Указом президента РФ прокурором Хакасии на пятилетний срок назначен Александр Кондратьев.

Vsemetri.com Форма прокурора

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, указ, подписанный 28 августа, размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2018 года депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии согласовали кандидатуру Кондратьева на должность прокурора республики.

Напомним, Денис Попов, который с ноября 2015 года являлся прокурором Хакасии, в феврале 2018 года был назначен прокурором Дагестана.

Справка: Александр Кондратьев родился в 1966 году в селе Головное Лебяжьевского района Курганской области. Выпускник Свердловского юридического института. Работает в органах прокуратуры с 1991 года. С 2015 года являлся прокурором Челябинской области. До этого, с 2007 года, возглавлял прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.