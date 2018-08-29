Киев, 29 августа, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Украинские власти направили в администрацию США запрос относительно возможного приобретения американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире радио «НВ» заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

По его словам, речь идет о трех единицах данного типа вооружений ориентировочной стоимостью порядка $750 млн за один комплекс.

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — подчеркнул Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина с 2014 года вела переговоры с Вашингтоном о поставках летального оружия. В марте 2018 года госдеп США принял решение о продаже Украине противотанковых комплексов Javelin.

Читайте также: Украина гордится сотрудничеством с США в космосе — посол