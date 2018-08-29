Киркук, Ирак, 29 августа, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Власти нефтеносной иракской провинции Киркук продолжают вытеснять курдов из политического пространства региона, сообщает 29 августа Kurdistan.ru.

Курды

Представители партии «Патриотический союз Курдистана» заявили, что своего поста лишился директор больницы: на место курдского врача был назначен представитель туркоманов.

Напомним, после того как центральное правительство вновь взяло под контроль провинцию, началась ее арабизация, призванная вытеснить с ключевых постов в политических, социальных и прочих сферах представителей курдского народа.