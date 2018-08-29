Берлин, 29 августа, 2018, 07:33 — ИА Регнум. 29 августа канцлер Германии Ангела Меркель начинает трехдневный визит в страны Африки, передает телеканал N-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель посетит Сенегал, Гану и Нигерию. Основной темой встреч с лидерами этих стран станет борьба с нелегальной миграцией, а также экономические перспективы для стран африканского континента. Германия намерена содействовать созданию рабочих мест здесь, чтобы предотвратить отток населения в страны Европы.

Канцлера будет сопровождать делегация немецких бизнесменов.

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