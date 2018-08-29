Улан-Удэ, 29 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано пять лесных пожаров — в Хоринском, Тарбагатайском, Заиграевском районах, а также в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), два лесных пожара потушены до конца суток — в пригороде Улан-Удэ и в Заиграевском районе.

skeeze Лесной пожар

Очаг в Тарбагатайском районе локализован, два очага в Хоринском районе продолжают действовать. За сутки пройденная огнём площадь составила порядка 5 га. По данным РАЛХ, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Пожары ликвидировали 69 человек.

Всего в Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 354 лесных пожара. Общая площадь возгораний — 24,3 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии, по данным Авиалесоохраны, продолжает действовать особый противопожарный режим.