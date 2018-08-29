Москва, 29 августа, 2018, 07:06 — ИА Регнум. На Московской бирже 27 августа продолжилось понижение курса рубля к доллару и евро. Ожидания укрепления доллара, а также достаточно мрачные предсказания о глобальном кризисе, циркулирующие по фондовому и валютному рынку, оказали негативное давление на рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Заявление российского вице-премьера Антона Силуанова о том, что курс рубля непредсказуем, также не прибавило российской национальной валюте уверенности. В итоге к вечеру курс доллара подрос на 0,28% до 67,84 руб., а евро достиг 79,49 руб., обновив максимум с начала года. По оценкам Альпари, европейской валюте теперь открыт путь на 80 рублей.

На Интерконтинентальной бирже в Лондоне нефть марки Brent 28 августа к вечеру скорректировалась вниз на 0,17% до $76,41 за баррель. А индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру 28 августа смог с трудом подняться на 0,04%. Минфин РФ объявил, что с 29 августа возобновляет проведение аукционов по размещению ОФЗ на Московской бирже, это немного вдохновило рынок госбумаг. Пара EUR/USD 28 августа снова выросла, рост составил 0,34% до 1,17 168 долл. за евро.

Сегодня, 29 августа в США выйдут данные по ВВП за II квартал 2018 года, совпадение данных с прогнозом позволит доллару как минимум краткосрочно укрепиться. Прогноз по паре USD/RUB немного повышен до 67−68,5 руб., а по паре EUR/RUB — до 78,5−80 руб.

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