Якутск, 29 августа, 2018, 06:54 — ИА Регнум. В Якутии продолжают обсуждать последствия экологического ЧП в Мирнинском районе, где произошёл перелив воды из дамб принадлежащего АЛРОСА Иреляхского месторождения алмазов. Люди разгневаны тем, что алмазодобывающая компания допустила это ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ildar Sagdejev Некачественная вода

Читайте также: Прокуратура начала проверку по фактам загрязнения якутских рек АЛРОСой

Итогом попадания промышленных вод в реки Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй стало превышение в них концентраций взвешенных веществ и ионов металлов. Региональное отделение ОНФ организовало круглый стол для обсуждения этой ситуации. На мероприятие в том числе пришли разгневанные инцидентом жители населённых пунктов, расположенных вдоль берегов реки Вилюй, которых ЧП фактически лишило питьевой воды.

«Виновные лица — АЛРОСА, а также федеральные надзорные органы — надлежащего контроля и своевременного выявления нарушения не было, это функция федеральных структур, — рассказал о мероприятии руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Константин Борисов. — Общественность ставила весьма острые вопросы, порой очень эмоционально. Это понятно. Наболело. «Нам жить здесь и нам пить эту воду!» — — говорили люди. По итогам круглого стола будут подписаны протокол и заключение. Документы будут направлены в федеральные органы власти».

Читайте также: Загрязнение АЛРОСой рек Якутии: пора объявлять режим ЧС?

Роспотребнадзор республики информирует о том, что исследование свежих проб показало десятикратное превышение по количеству взвешенных веществ в реке Вилюй. Как сообщает ЯСИА, ситуация с последствиями загрязнения трёх рек Якутии стабилизируется в течение ближайших десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») назвал загрязнение рек в результате размытия дамб Иреляхского месторождения экологической катастрофой и бедой. По его мнению, ЧП произошло по вине чиновников — прежде всего руководства АК АЛРОСА и министерства экологии Якутии. Тумусов считает, что в республике необходимо объявить режим ЧС.