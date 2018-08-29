Уфа, 29 августа, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Истец отозвал банкротное требование к ведущей дорожно-строительной компании Башкирии — АО «Башкиравтодор», созданной в 1924 году правительственным распоряжением. Вечером 28 августа 2018 года стало известно, что исковое заявление о признании АО банкротом возвращено заявителю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет банкротству

Претензии к правительственной компании имел поставщик вахтового автобуса ООО «Торговый дом «Промдинамика», которому АО задолжало свыше 3,414 млн рублей по договору купли-продажи, хотя транспорт был поставлен заказчику еще в январе 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО на сегодня управляет в республике свыше 24 тыс. км дорог, 1,6 тыс. мостов и путепроводов, а также водопропускными трубами. В составе АО более 50 ремонтно-строительных дорожных управлений, а также завод по ремонту. С осени 2017 года главой общества является бывший заместитель премьер-министра правительства Башкирии Артур Шайнуров.

Иск с требованием признать компанию банкротом был подан 10 августа 2018 года, а 24 августа истец потребовал его возврата.

«От заявителя поступило ходатайство о возврате заявления о признании несостоятельным (банкротом) АО «Башкиравтодор», — отмечается в определении суда, которым иск был возвращен.

Напомним, аналогичные автодорожные правительственные предприятия в Татарии и Чувашии сохранить не удалось — они были обанкрочены и находятся на этапе конкурсного производства. Долги ОАО «Чувашавтодор» с 85-летней историей превышают 928,314 млн рублей, а долги АО «Проектно-ремонтно-строительное объединение «Татавтодор», появившегося в результате реорганизации одноимённого ГУП для строительства автодорог, составили свыше 35 млн рублей.

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