Новосибирск, 29 августа, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В Новосибирске заведующую одного из детских садов Заельцовского района суд приговорил к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно за хищение 400 тысяч рублей.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Чичиков

Как установил суд, Кайгородцева Н. фиктивно трудоустроила сотрудника, а зарплату забирала себе. Кроме того, она вносила недостоверные сведения в трудовую книжку для получения социальных выплат. Помимо этого, по устному распоряжению Кайгородцевой её подчинённые вносили ложные сведения в табели учёта рабочего времени.

«Действиями осуждённой детскому саду и мэрии г. Новосибирска причинён ущерб на сумму более 400 тыс. рублей, что является крупным размером, — уточняют в прокуратуре Новосибирской области. — Она признана виновной в совершении хищения бюджетных средств, а также в подделке и использовании официального документа».

Суд приговорил женщину к двум годам восьми месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком два года), по иску прокурора с неё взыскана сумма похищенных денежных средств.

Отметим, что по официальным данным в Новосибирске насчитывается 275 детсадов: 247 — муниципальных, 14 — негосударственных и 14 ведомственных.

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