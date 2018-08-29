Москва, 29 августа, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Основными пассажирами авиарейсов из Петропавловска-Камчатского в город Анкоридж на Аляске являются бизнесмены, туристы и охотники, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

Frank K Анкоридж, крупнейший город Аляски

Отмечается, что за последние шесть лет, с момента открытия рейсов с Камчатки на Аляску в 2012 году, авианаправление не приобрело массовой популярности, однако рейсы все равно выполняются регулярно. Направление действует только в течение летних месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Сибирская авиакомпания открыла новое направление для авиарейсов — маршрут Горно-Алтайск — Новосибирск. По мнению главы Республики Алтай, это направление дает возможность жителям региона оперативно добираться до крупного международного аэропорта в Новосибирске, а гостям региона — удобней и быстрей добираться в республику.