Ростов-на-Дону, 29 августа, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Поисковой отряд, состоящий из военнослужащих разведбатальона из Южного военного округа (ЮВО), обнаружил на Эльбрусе останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЮВО.

Во время битвы за Кавказ

Сообщается, что поиски производились на южных склонах Эльбруса на высоте от 3500 до 4000 метров над уровнем моря. В результате поисков военнослужащие обнаружили останки пяти бойцов Красной Армии, их обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина и другие находки времен Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Салдусском крае Латвии во время дорожных работ найдены останки погибших в 1945 г. солдат Красной Армии. Из земли подняты останки 145 человек.