Манила, 29 августа, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Взрыв бомбы на юге Филиппин стал причиной гибели человека, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Снаряд разорвался во время уличного празднования в городе Исулан (провинция Султан-Кударат, остров Минданао) 27 августа. В результате погиб человек, 34 получили травмы.

Сведения об одном погибшем — эта та информация, которую официально распространили филиппинские власти. По некоторым данным, погиб не один человек.

По версии полиции, не исключено, что произошедшее — теракт, однако никто из экстремистов не признал своей ответственности за инцидент.

Напомним, на Филиппинах сохраняется высокий уровень преступности. Что касается Минданао, эта территория — одна из самых неблагополучных с точки зрения преступности.