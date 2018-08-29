Берлин, 29 августа, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Правительство Германии рассматривает вариант экстренной финансовой помощи Турции ради преодоления экономического кризиса в стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей власти.

Флаги Турции, Германии и ЕС

Издание отмечает, что пока ведутся только разговоры во властной среде, которые в итоге могут и не повлиять на решение. Но задуматься о финансовой помощи Германию заставил экономический кризис в Турции, вызванный обвалом национальной валюты.

Как сообщают собеседники издания, углубление кризиса может породить крупную волну миграции в Европу из Турции, а также из стран Ближнего Востока. Поэтому, по их мнению, Турции необходима финансовая поддержка с целью сохранить стабильность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа литовский президент Даля Грибаускайте по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу заявила, что странам ЕС необходимо оказать финансовую поддержку Турции в период экономического кризиса.

По ее словам, ЕС должен помочь Турции, так как Анкара вносит большой вклад в борьбу с международным терроризмом и миграционным кризисом в Евросоюзе.