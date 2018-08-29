Биробиджан, 29 августа, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Экологическая катастрофа Якутии повторилась в Еврейской автономной области: вода в реке Бира окрасились в молочный цвет из-за технического сброса на золотодобывающем предприятии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Биробиджан. Река Бира

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Роспотребнадзор расследует возможную аварию на одном из золотодобывающих предприятий Облученского района ЕАО, где произошёл сброс технической воды из отстойника в реку Сутара — приток главной водной артерии Биробиджана реки Биры. Специалисты отмечают изменения цвета воды, она стала белой, пишет интернет-газета «НАБАТ».

"Мы выезжали на место сброса, нашли предполагаемого виновника. Это одно из тех золотодобывающих предприятий, которое работает на притоках Сутары. К сожалению, информация пришла поздно, там всё засыпано, но следы остались», — рассказал заместитель руководителя ведомства Василий Горобейко.

Управление Росприроднадзора по ЕАО рассматривает вопрос о возбуждении административного производства в отношении недобросовестного золотодобытчика.

«Мы подозреваем, что при попытке отвести воду с верхних отстойников на предприятии произошёл прорыв нижнего отстойника, и огромный объём воды по ключу ушёл в Сутару, а потом в Биру. Случилось это, скорее всего, в пятницу или субботу. Мы узнали об этом в воскресенье вечером. Утром в понедельник мы туда выехали. Понятно, что там уже было всё загорожено, но следы есть. Сама Сутара уже достаточно чистая, дотекают остатки. Думаю, что ещё пару дней это будет течь по Бире, если не будет новых сбросов. Мы проехали по всем местам потенциальных сбросов, у всех остальных золотодобытчиков сбросов нет», — пояснил Василий Горобейко изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа промышленные дамбы АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии не смогли сдержать техническую воду из хвостохранилища, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй. Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы.