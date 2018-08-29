Оттава, 29 августа, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу нового соглашения, призванного заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), были конструктивными, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

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По ее словам, Канада с нетерпением ждет встречи с представителями Мексики для обсуждения нового договора. Ранее подобную оценку переговорам по новому торговому соглашению дал премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна готова присоединиться к новому соглашению, если оно будет выгодным для Канады. Также Трюдо подчеркнул, что намерен в первую очередь на переговорах защищать молочный сектор Канады.