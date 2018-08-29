Кыштым, Челябинская область, 29 августа, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Незаконно возведенные постройки в городе Кыштыме (Челябинская область) требует снести городская прокуратура, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Снос дома

«Проведенной прокуратурой г. Кыштыма проверкой поступившего обращения выявлен факт незаконного строительства многоквартирного жилого дома на территории города», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что дом строится в Кыштыме на улице Карла Либкнехта. На эти действия не получено разрешения, причем за выдачей документа собственник земли, на которой возведены постройки, не обращался.

Кроме того, дом строится без привлечения строительных организаций. Люди, которые занимаются возведением дома, не являются строителями, и частично построенное здание представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

«Прокурором в Кыштымский городской суд направлено исковое заявление о признании постройки самовольной и ее сносе», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Челябинске судебные приставы вновь опечатали стройку на улице Молодогвардейцев, 70а. Здесь начали строить торговый центр, но строительные работы были приостановлены в конце 2017 года.