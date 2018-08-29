Прага, 29 августа, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Чехия больше не будет принимать беженцев из африканских стран из-за наплыва мигрантов с Украины, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Radio Praha.

Цитата из м/ф «Как казаки невест выручали». Реж. Владимир Дахно. 1973. СССР Украинцы

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины», — заявил он.

Также, как отмечает радио, Бабиш намерен встретиться с представителями Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша), где также обсудит вопросы нелегальной миграции.

Ранее, в июле 2018 года, в одной из стран Вышеградской четверки — Венгрии — был принят пакет антимиграционных законов с неофициальным названием «Стоп Сорос!». Эти законы устанавливают уголовное наказание для неправительственных организаций, которые способствуют размещению и укрывательству нелегальных мигрантов на территории Венгрии. Еврокомиссия в ответ пригрозила Венгрии санкциями за эти законы.