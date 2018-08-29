Лаишевский район, Татарстан, 29 августа, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии восстановил залог на 24 земельных участка под коттеджным посёлком в Лаишевском районе, самый крупный из которых имеет площадь более 202,6 тыс. кв. м. Участки были заложены по кредиту на 274 млн рублей, выданному «Татфондбанком» в 2013 году компании, аффилированной с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, ТФБ с марта 2017 года остался без лицензии, а в апреле его признали банкротом. К июлю 2018 года долги банка-банкрота перед 18,2 тыс. кредиторов превысили 156 млрд рублей. В рамках конкурсного производства управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» оспаривает сделки, которые были заключены в период финансовых проблем банка. В рамках этой работы 16 апреля 2018 года управляющий обратился в суд с иском к ООО «Грин Девелопмент», требуя применить последствия «недействительности сделки в виде восстановления прав залога ПАО «Татфондбанк» на 24 земельных участка, принадлежащих ответчику ООО «Грин девелопмент» на праве собственности, об обязании Управления Росреестра по Республике Татарстан восстановить запись об ипотеке (залоге) в пользу залогодержателя ПАО «Татфондбанк» в отношении 24 земельных участков, принадлежащих ООО «Грин Девелопмент» на праве собственности». Участки расположены в селах Сокуры, Тарлаши и Никольское в Лаишевском районе Татарии, предназначены для индивидуального жилищного строительства. Часть наделов используется под коттеджный посёлок, который позиционируется как семейный комплекс. В апреле 2017 года в посёлке, занимающем участок в 30 га, размежёванном на 286 наделов площадью от 4,5 до 15 соток, открылись продажи второй очереди.

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В конце августа 2018 года суд удовлетворил требования ТФБ. В рамках слушаний выяснилось, что спор затрагивает в том числе надел общей площадью 11 743 кв. м в с. Сокуры, оцениваемый в 4 872 000 рублей, надел общей площадью 27 267 кв. м в селе Тарлаши (цена — 11 319 000 рублей) и надел площадью 49 774 кв. м в селе Никольское (цена — 20 664 000 рублей). Участки были переданы по договору ипотеки (в качестве залога) по кредиту от 30 декабря 2013 года на 274 млн рублей, выданному ООО «Ягодинская слобода». Кредит выдали под 15% годовых.

24 ноября 2016 года ООО «Ягодинская слобода» продало участки ООО «Грин Девелопмент», чьим единственным участником является ООО «Группа компаний Триумф». Учредителями последнего выступают ООО «Ипотека Траст» и ООО «Татинк-Финанс». Большинство компаний из этой цепочки уже в стадии ликвидации.

Договор ипотеки на проданные участки «Ягодинская слобода» расторгла с ТФБ на следующий день после сделки — 25 ноября 2016 года.

По части участков в начале марта 2018 года было восстановлено право залога, в том числе и тех, что были образованы из них. В списке — два участка общей площадью более 20 тыс. кв. м, принадлежащих ЖСК «Фамилия».

В феврале 2014 года ТФБ получил в залог участок площадью 230 360 кв. м, принадлежащий ООО «Грин Девелопмент», залоговой стоимостью 69 108 000 рублей. Надел был предназначен под размещение домов индивидуальной жилой застройки. Часть участков к моменту судебных разбирательств были выкуплены частными лицами.

«Учитывая, что право залога у банка на земельные участки возникло в даты заключения договора об ипотеке №1 от 10.02.2014 года с ООО «Ягодинская Слобода», впоследствии с заключенными дополнительными соглашениями №2, 3, 4, 5, то за банком сохраняется право залога на имущество, перешедшее к ООО «Грин Девелопмент» на основании договора купли-продажи земельных участков №1/2016 от 24.11.2016 года. Таким образом, иск банка в части восстановления права залога на земельные участки подлежит удовлетворению», — отметил суд, а в части требований к Управлению Росреестра по РТ отказал.

Решение пока в законную силу не вступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по фактам хищения средств банка под видом выдачи кредитов юрлицам, а также мошенничества были возбуждены уголовные дела. По части из них фигурантом проходит Роберт Мусин, который находится под домашним арестом. Ущерб по части дел уже превысил 56 млрд рублей, расследование продолжается.