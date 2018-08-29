Висбаден, Германия, 29 августа, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Администрация города Висбаден (Германия) решила демонтировать четырехметровую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выкрашенную в золотой цвет, сообщает DW.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Поводом к демонтажу послужили словесные перепалки сторонников и противников турецкого президента вечером 28 августа. Полиция отметила агрессивный характер перепалки, но, по ее данным, до драк дело не дошло. По другим данным, как отмечает издание, конфликты все же перерастали в потасовки. Сообщается, что статую демонтируют к утру 29 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в немецком городе Висбаден была установлена статуя золотого цвета президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках фестиваля «Биеннале Висбадена», который известен провокативными образцами современного искусства. По данным очевидцев, в первый же день на статуе появились надписи нецензурного характера, а также надпись «Турецкий Гитлер».