Якутск, 29 августа, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Степень вреда, причинённого компанией АЛРОСА водным объектам Якутии, намерена оценить республиканская прокуратура. Совместно с региональным Росприроднадзором, министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства и Ленским территориальным управлением Росрыболовства ведомство начало серию внеплановых проверок алмазодобывающего предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Загрязнению 17 августа подверглись три реки Якутии — Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй. Из-за размытия дамб осваиваемого АЛРОСой Иреляхского месторождения в эти реки полилась техническая вода, и концентрация взвешенных веществ и ионов металлов в этих водных объектах превысила допустимые.

Теперь прокуратура намерена оценить действия АЛРОСА с точки зрения исполнения природоохранного законодательства, а также степень вреда, причинённого рекам Якутии и живущей в них рыбе.

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«По выявленным нарушениям будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — обещает прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа промышленные дамбы АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии не смогли сдержать техническую воду из хвостохранилища, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обнаружило в этих реках помимо загрязнений взвешенными веществами, ионы металлов — железа, меди, марганца. В связи с этим жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения.

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Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы.