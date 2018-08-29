Вашингтон, 29 августа, 2018, 04:45 — ИА Регнум. США ведут экономические войны с десятой частью стран мира, чье население составляет два миллиарда человек и производит совокупный ВВП на сумму более $15 трлн, заявил директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в статье для CNBC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По его словам, санкционная политика США в отношении не только стран третьего мира, но и стран с мощной экономикой вроде Китая может дать обратный эффект для Соединенных Штатов.

«С точки зрения США каждая из экономических санкций имеет якобы благие цели и направлена против нарушений прав человека, терроризма, криминала, торговли ядерными материалами, коррупции или, в случае Китая, нечестных торговых практик и краж интеллектуальной собственности. Однако последние месяцы упрямство США в желании побороть все беды мира подталкивает правительства и богатых людей этих государств объединить усилия для создания альтернативной финансовой системы, на которую США не смогут оказать влияние», — заявляет Лафт.

Как отмечает Лафт, одним из инструментов превосходства Соединенных Штатов является статус доллара как мировой резервной валюты. Соответственно отказ от доллара может подорвать экономику США.

Напомним, США имеют гигантский внешний долг, при этом практически вся нефть на мировом рынке продается за доллары, что гарантирует Вашингтону экономическое господство.

В ряде стран на фоне усиливающегося экономического и политического давления Вашингтона обсуждаются варианты отказа от торговли нефтью за доллары (от «нефтедоллара»). По этому пути пошла Венесуэла.