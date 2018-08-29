Вашингтон, 29 августа, 2018, 04:01 — ИА Регнум. США примут участие в переговорах по Сирии в Женеве, которые пройдут 14 сентября, заявил представитель госдепа, сообщает газета «Коммерсант».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

По его словам, в составе американской делегации на переговорах будет спецпредставитель госсекретаря по взаимодействию по Сирии посол Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн. Он также отметил, что США готовы взаимодействовать с ООН и с другими государствами, включая Россию, для урегулирования ситуации в Сирии.

Напомним, 27 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о готовящейся в Сирии провокации. По его словам, представители террористических группировок готовят провокацию с якобы применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, которая даст повод так называемой международной коалиции во главе с США нанести ракетный удар по стратегическим и государственным объектам САР.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа официальные представитель госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон готов быстро ответить на применение химического оружия в Сирии, о чем начальник штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.