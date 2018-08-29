Казань, 29 августа, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Татарии планирует потратить из республиканского бюджета 4,16 млн рублей на зарубежную стажировку 20 представителей региона. Тема стажировки — здравоохранение в Германии и Нидерландах: организация медицинского обслуживания и инновационные технологии в медицине. Открытый конкурс по выбору исполнителя объявлен, его итоги подведут после 18 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Стажироваться планируется в ведущих государственных медцентрах Германии и Нидерландов, у которых коечный фонд не менее 1000 коек, а также есть эффективная инновационная инфраструктура для повышения квалификации медицинских специалистов. Услуга должна быть оказана до 20 декабря 2018 года.

«Цель — совершенствование профессиональных знаний и компетенций медицинских специалистов, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. Задачи: изучение основных аспектов оказания медицинской помощи в зарубежных клиниках; изучение особенностей зарубежного здравоохранения и опыта внедрения в практику инновационных технологий лечения и профилактики заболеваний», — отмечается в техзадании и уточняется, что на стажировку отправят 20 человек и продлится она шесть дней.

В стоимость услуги входит также оплата проезда, проживание в отеле не менее трёх «звёзд».

Напомним, в январе 2018 года в Татарии подписали контракт на стажировку в Сингапуре управленческих кадров из сферы здравоохранения региона. В число направляемых на стажировку вошло также и руководство минздрава РТ. Контракт был заключён с единственным поставщиком и обошёлся 10 141 600 рублей, из которых почти 2 млн рублей потратили на перелёты. Темой стажировки стало управление системой здравоохранения на примере Сингапура.

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