Бразилиа, 29 августа, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Бразилия приняла решение направить войска в штат Рорайма к границе с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов, заявил президент Бразилии Мишел Темер в своем видеообращении.

Agência Brasil Бразильские солдаты

Он заявил, что войска отправлены для обеспечения безопасности бразильских граждан в связи с потоком беженцев из Венесуэлы. Темер подчеркнул, что вооруженные силы отправлены в штат исключительно для поддержания правопорядка в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа правительство Венесуэлы начало реализовывать программу «Возвращение на родину» с целью репатриации беженцев, покинувших республику из-за экономического кризиса.

Отмечается, что беженцы зачастую испытывают затруднения, чувствуя по отношению к себе неприязнь со стороны местных жителей в Перу, Колумбии, Бразилии и Эквадоре. Так, например, в августе в штате Рорайма был сожжен палаточный лагерь мигрантов, в котором проживали около тысячи человек.