Пекин, 29 августа, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Африкой получило значительно более совершенную инфраструктуру, привело к созданию рабочих мест, а также повысило уровень жизни африканцев, позволив китайским предприятиям, продукции и стандартам распространиться по континенту, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает 28 августа агентство Синьхуа.

NASA Африка из космоса

«Сотрудничество не носит политической направленности и основано на взаимной выгоде и равенстве», — заявил замминистра коммерции КНР Цянь Кэмин во время пресс-конференции.

По словам Цяня, китайские инвестиции в Африку в основном обретают плоть в виде инфраструктурных проектах, а также приносят странам континента в перспективе экономический рост. Вкладывая инвестиции, Китай выбирает все больше проектов, которые производят экономические выгоды и создают рабочие места.

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Китай намерен в дальнейшем помочь укрепить внутренние драйверы экономического развития стран Африки, а также поделиться опытов в сфере инфраструктурного строительства.

Напомним, что в начале сентября в Пекине пройдет Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), на котором уже подтверждено участие лидеров Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне, Ботсваны и Буркина-Фасо. Китай придает особое значение отношениям со странами Африки, поскольку видит в них ресурсную базу для китайской глобализации.

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