Флорида-Кис, США, 29 августа, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида нашел своего пса после того, как животное упало за борт лодки во время шторма, сообщает Associated Press.

Собака

Сообщается, что Шэйн Хэйл вместе со своей собакой Харли плавали под парусом в районе архипелага Флорида-Киз в пяти километрах от берега, где их застал шторм. Хэйл заявил, что на собаке был спасательный жилет, а сам пес был привязан к лодке. Однако, судя по всему, Харли после падения в воду выпал из спасательного жилета.

Хозяин собаки разослал объявления по соцсетям о пропаже собаки и уже на следующий день узнал, что Харли смог самостоятельно доплыть до ближайшего берега. По его словам, собака заболела легкой формой воспаления легких, однако в целом ее состояние квалифицируется как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа следователь из штата Флорида Эрик Филлипс, приехавший к потерпевшему на вызов, помог поймать опоссума, устроившего беспорядок в квартире. Сообщается, что опоссум свалился с чердака в спальню, где разбросал вещи и забаррикадировался за тумбочкой. Следователь смог «задержать» животное, но потом отпустил после «чистосердечного признания».