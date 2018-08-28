Москва, 29 августа, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Аукцион по размещению облигаций федерального займа будет проведен Минфином РФ 29 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Аукцион

«Минфин России информирует о проведении 29 августа 2018 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 15 декабря 2021 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.

Согласно регламенту аукциона, ввод заявок начнется в 12:00 мск и продлится полчаса. На 14:00 мск запланирован ввод цены отсечения.

Напомним, 2 августа глава аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин назвал провальным очередной аукцион по размещению ОФЗ: министерство уже в шестой раз за год не сумело полностью разместить весь объем облигаций.

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