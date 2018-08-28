Москва, 29 августа, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Столичный ландшафтный парк «Митино» открылся для посетителей после проведенного комплексного благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Mos.ru Сергей Собянин в парке «Митино»

В церемонии открытия парка принял участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, парк должен стать изюминкой района. Площадь парка составляет 140 гектаров.

В рамках благоустройства в парке обустроили десять спортплощадок, включая теннисный корт. Для детей в парке появились площадки с качелями и горками.

Отмечается, что зимой посетители смогут кататься на санях, коньках и лыжах. Также в парке открылся музей археологии, в котором можно будет посмотреть на курганы и городища XII века.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа столичный мэр Сергей Собянин открыл ландшафтный парк в московском районе Южное Бутово, который является одним из крупнейших парков за МКАД. Территория парка составляет 142,5 гектара.