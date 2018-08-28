Кемерово, 29 августа, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Три миллиарда рублей распорядился выделить для разработки отечественных газовых турбин российский президент Владимир Путин предприятию ПАО «Силовые машины», сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Решение было принято 27 августа на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, которое прошло в Кемерово при участии главы государства.

На этом мероприятии председатель совета директоров компании Алексей Мордашов рассказал о планах предприятия по разработке и изготовлению газотурбинных установок мощностью 65 и 170 МВт. Также он рассказал о проекте электростанции, на которой можно будет получать референции для упомянутых отечественных турбин.

«Президент РФ В.В. Путин поддержал предложения и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 млрд рублей в 2019 году», — сообщили в компании.

Напомним, проблема импортозамещения не теряет актуальности в связи с периодическим расширением западных санкций и ответными российскими эмбарго на ряд зарубежных товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Силовые машины» в течение нескольких лет разработают отечественную турбину для электростанций.