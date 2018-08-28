Баку, 29 августа, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Уменьшение государственного долга Азербайджана на 10%, зависит от цен на нефть, считает экономист Натик Джафарли.

Gulustan Баку

«К сожалению, зависимость валютных поступлений в страну от нефти — очень большая. И поэтому, если цены на нефть в ближайшие пять лет останутся на уровне 70−80 долларов за баррель, то правительство сможет выполнить все задачи, которое оно перед собой поставило», — отметил экономист в эфире Sputnik Азербайджан.

Согласно «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной недавно президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, до 2026 года общий государственный долг Азербайджана планируется снизить от 23,9% до 14,1% от ВВП.